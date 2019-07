di Francesca Monzone

Bruttissimo incidente per il campione belga Wout Van Aert della Jumbo Visma. Il super favorito per la vittoria di oggi alla cronometro di Pau, è caduto rovinosamente a terra dopo aver impattato con una transenna, posizionata in un tratto in curva a pochi chilometri dal traguardo. Van Aert che ha 24 anni, è arrivato ad altissima velocità nel tratto finale del percorso, su una curva troppo stretta, ha urtato una transenna sulla quale si è agganciato con il ginocchio destro.

Il giovane belga finendo a terra ha portato con se’ la struttura metallica alla quale è rimasto agganciato. I medici della corsa sono subito intervenuti sul posto. L’intera area è stata coperta da teli per non interferire con le manovre di soccorso dei medici.



