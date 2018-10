Il Tour de France parte da Bruxelles per i 100 anni della maglia gialla

La maglia gialla compie cento anni, e per l'edizione 2019 parte dalla 'capitalè dell'Unione europea, Bruxelles. Ci saranno tre tappe il cui traguardo è fissato a quota oltre duemila metri, per il centenario della maglia gialla, indossata per la prima volta come simbolo del primato, da Eugene Christophe nel 1919, anno in cui la 'Grande Bouclè tornò dopo quattro anni di sanguinosa guerra partendo il giorno dopo la firma del trattato di Versailles. E poi i 50 anni della prima vittoria finale a Parigi del più grande di tutti i tempi, Eddy Merckx. Tutto questo sarà il Tour de France del prossimo anno, edizione n.106 presentata oggi a Parigi e che è in programma dal 6 al 28 luglio del prossimo anno. Partirà da Bruxelles e si 'snoderà' per 3.460 chilometri. La cima più alta su cui passeranno i corridori sarà il Col de l'Iseran, a quota 2.770 metri.

