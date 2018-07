Tour a rischio per Vincenzo Nibali, caduto oggi a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez. Subito dopo il traguardo, il ciclista italiano ha ammesso di «faticare a respirare e di non riuscire a stare in piedi. Spero non sia nulla di grave ma vediamo domani..», aveva aggiunto Nibali prima di recarsi - lo scrive L'Equipe - all'ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito. Si teme la frattura di una vertebra, il che significherebbe addio al Tour e ai sogni di gloria.



