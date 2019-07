Il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, la Limoux-Foix Prat d'Albis, di 185km. Secondo posto per il francese Thibaut Pinot, vincitore ieri sul Tourmalet e terzo per lo spagnolo Mikel Landa. Il francese Julien Alaphilippe, giunto a 1'49” da Yates per una piccola crisi nell'ultima salita verso il traguardo, conserva la maglia gialla prima dell'ultima settimana della corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA