di Diego Scarpitti

Gozzi, falesia, competizione e divertimento. Al Palio di Siena fa da contraltare il Palio Marinaro dell’Assunta. Sfida vera e promozione del territorio, esaltazione dell’indicibile bellezza e valorizzazione dei Campi Flegrei. Ormai appuntamento fisso ed evento irrinunciabile, organizzato dall'associazione «Vela latina Monte di Procida», in sinergia con il Comune montese, di concerto con altre associazioni del territorio e realtà imprenditoriali locali, si rinnova la tradizionale gara di voga in località Acquamorta. Duello a colpi di remi, lungo un percorso di circa un miglio marino, tra gli equipaggi in rappresentanza dei quartieri Piazza, Abbasc’ a Vit’, For’ a Torr’, Ncopp’ i Cas’,Ncopp’ i Gruc’,Torregaveta, Miliscola, Cappella, arricchito dalla partecipazione nell’edizione 2018 di due compagini femminili dall'associazione «VogamareGaeta». Pratica sportiva intesa a salvaguardare la ricchezza mare e volta a tutelare i gozzi mediterranei, unici e sempre più rari nel loro genere, di cui una numerosa rappresentanza è stanziata nella darsena di Acquamorta. A tagliare per primi la linea del traguardo i cugini Arcangelo e Nicola Pugliese, della frazione Abbasc’ a Vit’, premiati dal sindaco Giuseppe Pugliese (nelle foto di Alfredo Reale) con una coppia di remi e una confezione di antivegetativa, offerti da Pesca e Nautica Costagliola, una selezione di vini D.O.C della Tenuta Matilde Zasso e una cena offerta dal complesso «Al chiar di luna» di Monte di Procida. Medaglie consegnate agli altri competitors.



Numerosi gli spettatori e gli incuriositi turisti, italiani e stranieri, attratti dalla singolare manifestazione, abbagliati anche dal suggestivo isolotto di San Martino. Giudice di gara Biagio Pugliese, ingegnere del RINA, player globale che accompagna le imprese verso l’eccellenza nei settori Marine, Energy, Certification, Transport & Infrastructure e Industry. Hospitality affidata a Romualdo Scotto di Carlo gestore del Tapas bar «La playa», che si è prodigato nell'accoglienza di equipaggi e visitatori. A supportare la kermesse Il Nabilah, Il forno Italian restaurant, le associazioni Pro loco Monte di Procida, «Amici del gozzo» e «Marineria montese». Il prossimo appuntamento, naturalmente, è per l’estate 2019.

