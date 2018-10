di Diego Scarpitti

Il Vomero chiama e Mergellina risponde. I tre posillipini Domenico Iodice e i fratelli Parrella, Pier Paolo e Jacopo, indosseranno la calottina della Studio Senese Cesport. Si rafforza l’asse rossoverdi-gialloblù nell’ottica di una proficua collaborazione sportiva e si consolida un partenariato societario. In prestito alternativo, i tre giovani pallanuotisti saranno a disposizione del tecnico Fabrizio Rossi nel campionato di serie A2.



«C'è tanta curiosità e molta voglia di confrontarci con un gruppo quasi del tutto nuovo e di valore, in una realtà che mai come quest'anno è di alto livello. Obiettivo maturare un’esperienza individuale e collettiva, con l'aiuto di due esperti campioni dello spessore di Fabrizio Buonocore e Gigi Di Costanzo, che hanno sempre giocato ai massimi livelli», ammette il centrovasca classe 2001, che può adattarsi anche nel ruolo di esterno. Dopo gli Europei under 19 disputati a Minsk in Bielorussia, Iodice si dichiara pronto a battagliare nel girone Sud. Scelta condivisa in famiglia l’approdo alla Cesport da parte dei Parrella brothers, che non negano di ispirarsi ai vari Porzio, Postiglione e Marsili.



«Mi entusiasma l’idea di poter apprendere preziosi consigli dal mitico capitano Di Costanzo: cercherò di imparare il più possibile da lui. Mi ritengo fortunato ad avere un modello del genere. Sicuramente sarà un esperienza fantastica», afferma il mancino Pier Paolo, proprio come il top player con trascorsi al Circolo Nautico, sinonimo di eccellenza agonistica.



A soli 16 anni potrà debuttare in serie A2 anche Jacopo, il più piccolo dei due, classe 2002. «Decisione presa di comune accordo con Carlo Silipo e Roberto Brancaccio. Ho accettato ben volentieri il progetto del presidente Giuseppe Esposito: servirà al nostro percorso di atleti per un futuro in prima squadra con il Posillipo». Talenti in erba, pronti a ritagliarsi il necessario spazio e sognare in grande dopo gli scudetti giovanili. «La Cesport è una bellissima realtà della pallanuoto napoletana». Se due dubbi fanno una certezza, difficile in tre essere lontani dalla verità.













