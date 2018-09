di Marco Lobasso

I campionati italiani giovanili di Napoli festeggiano la conquista della finale da parte di un giocatore di casa. Il napoletano Mariano Tammaro (2004) vince la semifinale contro il numero 1 del torneo, Niccolò Ciavarella, 7-6 7-3 e domani (alle 11) si giocherà la conquista del titolo e dello scudetto tricolore. Un napoletano, quindi, profeta in patria, sui campi del circolo organizzatore, il Tennis Club Napoli di viale Dohrn e tra l’altro tesserato proprio per il club del presidente Riccardo Villari con cui gioca i campionati a squadre con il compagno Lorenzo Peluso (semifinalisti in doppio).



Splendido il torneo di Mariano Tammaro, cresciuto ai Colli Aminei e che si allena alla Tennis Academy Capodimonte con il maestro Carlo Rombolà. Ma tutta la stagione di Mariano è stato splendida, con le vittorie nei tornei Tennis Europe di Pescara, San Marino e Bruynix in Belgio, nel Lemon Bowl di Roma, con la conquista del numero 27 del mondo per il ranking di Tennis Europe. Gli è mancata solo la convocazione in Nazionale under 14 che ormai merita ampiamente. In passato solo due tennisti campani sono stati capaci di vincere il Tricolore under 14 individuale, Diego Nargiso nel 1984 e Antonio Mastrelia nel 2008. Lo splendido torneo di Tammaro regala continuità di risultati al tennis della nostra regione abituato negli ultimi 5 anni a veder vincere in tutte le categorie tricolori Federica Sacco (dall’under 11 all’under 16). La sedicenne napoletana quest’anno ha saltato i Tricolori per giocare gli Open Usa Junior e oggi era sugli spalti del TC Napoli per applaudire l’under 14 napoletano, protagonista del torneo.

