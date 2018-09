Trionfo del Posillipo: Avallone e Morelli campioni d'Italia master

di Diego Scarpitti

Possibile davvero volare ad alta velocità sull’acqua. Non serve un miracolo ma la capacità di tagliare il traguardo, precedendo di slancio i diretti concorrenti. E i rossoverdi Sergio Avallone e Guido Morelli hanno dominato il rettilineo di gara, delimitato da boe e corsie. All’Idroscalo di Milano i due atleti del Circolo Nautico Posillipo si sono laureati campioni italiani master nel K2 1000 metri, categoria G, con il crono di 5’05”69, bissando il successo nei 200 metri in 1’00”60. Sugli scudi lo storico Sodalizio di Mergellina, primo con i suoi intrepidi sportivi. Trionfa così il Mezzogiorno, che riesce ad impartire, ancora una volta, lezioni di stile e di comprovata affidabilità. «E’ sempre bello vincere fuori, specie al Nord dove la canoa velocità in acqua mossa è più sviluppata. Noi del Sud siamo più forti nella canoa polo. Speriamo di essere uno stimolo per i più giovani. Lo sport della Canoa non ha età», ha dichiarato Avallone, soddisfatto per il doppio successo riportato in coppia con Morelli. Segnali confortanti arrivano per il movimento in netta crescita e impulso alle nuove nuove leve a fare bene e sempre meglio.



«Il prossimo appuntamento è per il Canoagiovani a Caldonazzo in Veneto, dove parteciperanno i giovanissimi campani. Auspichiamo qualche medaglia. Con i nostri straordinari risultati master abbiamo dato ulteriori motivazioni a quanti ci vogliono emulare, giovani e meno giovani». Sfiora il metallo più prezioso la posillipina Liliana De Felice nel K1 200 metri master B (1’02”68), che conquista un argento significativo, staccata soltanto di pochi centesimi di secondo. Da registrare la pesante assenza nelle discipline previste per la XXX edizione estiva delle Universiadi del 2019 a Napoli del canottaggio, canoa e kayak. «Un grande peccato. FIC e FICK, ovvero Federazione Italiana Canottaggio e Federazione Italiana Canoa Kayak, non sono stati inseriti nella programmazione dei Giochi universitari, nonostante i presidenti Giuseppe Abbagnale e Luciano Buonfiglio avessero chiesto di farne parte, mettendo a disposizione degli atleti le imbarcazioni», osserva (non in chiave polemica) Sergio Avallone, vicepresidente del Comitato regionale CONI Campania. Far prevalere la ragione e il buon senso l’impresa più difficile.Toccherà alla FISU e al CUSI dipanare la matassa e sciogliere l’arcano mistero.

