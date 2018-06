di Diego Scarpitti

«Pronto, mister Triplete?». Si penserebbe immediatamente a Josè Mourinho ma ad alzare la cornetta del telefono è il re della Dalmazia. Beninteso napoletano. La sua una bacheca in continuo aggiornamento, arricchita nell’anno Domini 2018 con la Coppa di Croazia, la Regional Liga, rassegna internazionale delle migliori squadre dell’Est Europa, infine il campionato croato. Partito da Mergellina, e nel cuore sempre il Posillipo, il napoletano Vincenzo Renzuto non si stanca mai di impartire lezioni di pallanuoto in giro per il mondo. Attaccante di razza, la calottina numero 9 ha infilzato un altro trionfo, ha inanellato l’ennesimo successo. Scudetto conquistato contro la Mladost e vittoria 9-4 in casa degli storici rivali. «È stata una bellissima vittoria, purtroppo maturata a Zagabria in gara 4. E’ il nostro triplete», dichiara il talentuoso giocatore dello Jug Dubrovnik, ormai atleta di caratura mondiale.



Sandro Campagna tiene gelosamente a preservarlo in vista degli Europei di Barcellona, Vjekoslav Kobescak vorrebbe trattenerlo anche per il prossimo anno. «Abbiamo centrato tutti gli obiettivi prefissati. Sono contentissimo. Ci siamo anche qualificati secondi nel girone per la Final Eight». Dal 7 al 9 giugno, infatti, la Sciorba di Genova ospiterà la Champions League, che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 2. Renzuto e soci affronteranno lo Szolnok nei quarti, remake della finalissima della scorsa edizione, mentre il Recco, fresco campione d’Italia per la tredicesima volta consecutiva, ritroverà gli eterni secondi del Brescia, dove milita l’altro napoletano e difensore cardine del Settebello Zeno Bertoli, ex posillipino. Spettacolo assicurato in vasca, considerati gli altri partecipanti alla kermesse continentale: Olympiacos – Spandau Berlino; Eger-Barceloneta. «Stagione esaltante e indimenticabile. Esperienza fantastica. Eccezionale davvero giocare allo Jug» racconta Renzuto, corteggiatissimo dal presidente recchelino Maurizio Felugo. Congelato al momento il mercato. Se ne riparlerà domenica 10 giugno. Nell’aria si preannunciano grandi cambiamenti. E chissà che il triplete non possa tramutarsi in poker. D’assi, naturalmente, come Renzuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA