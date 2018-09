di Diego Scarpitti

Uno, due, tre. Nel singolo, a squadre, in coppia senza alcuna differenza. Varia la composizione, non muta il risultato finale. Dominio incontrastato, conquistato, riconfermato, consolidato. Partono fortemente avvantaggiati quanti gareggiano al suo fianco. Erica Sessa è la stella polare del tiro a volo italiano junior, ribadendo a chiare lettere e con una semplicità disarmante il dogma dell’infallibilità (non solo papale). Sventola una sola bandiera in Corea del Sud ed è il tricolore. Promessa mantenuta e previsioni rispettate. Doppietta agli Europei di Leobersdorf, tripletta mondiale a Changwon. Consacrazione internazionale per la campionessa del mondo junior, che migliora, triplicando, il palmares già straordinario di Udine, alla sua prima competizione al di fuori dei confini italici.



«Contentissima, soddisfatta del risultato ottenuto, emozionata! Dedico il trionfo a mia nonna Annamaria, che sta poco bene, e a mio nonno Enrico, che non ho mai conosciuto, appassionato di tiro a volo e caccia». Unica nipote a non aver avuto la fortuna di incontrare il progenitore e a lui legato tramite i fucili lasciati in eredità alla famiglia. «È un modo per sentirlo vicino».



Sguardo in alto e sorriso largo. Al collo mette tre medaglie d’oro la 19enne atleta di Cava de’ Tirreni, rappresentante di punta delle Fiamme Oro. Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro l’indiana Manisha Keer allo shoot off, con tanto di record di categoria, la tiratrice campana ha sbaragliato la concorrenza insieme a Lucia Palmitessa e Sofia Littamè, infine il tripudio con Lorenzo Ferrari nella finale di Trap Mixed Team, competizione olimpica.



«È stata dura ma allo stesso tempo avvincente. Per imporsi in una gara del genere, bisogna giocare di squadra, in modo da sostenersi vicendevolmente. E così abbiamo fatto il mio collega delle Fiamme Oro ed io, fino alle fine. Abbiamo avuto ragione!», ha dichiarato l’allievo agente in divisa blu al primo anno di Giurisprudenza, iscritta all’Università telematica Pegaso, che ha preso per mano il suo compagno fino alla gloria imperitura. Stato di forma eccezionale per i due poliziotti Campioni del Mondo, entrati in finale con 136 piattelli rotti su 150, assicurandosi poi la prima posizione assoluta con il punteggio di 42/50, siglando il nuovo primato mondiale.«Sono pochissime le atleta che nella stessa annata sono riuscite a vincere campionati europei e mondiali. Questo avviene, perché nel nostro sport non ci sono certezze fino a che non tiri l’ultimo piattello. Erica ha dimostrato la sua forza e il suo valore: è stata bravissima», si congratula di vero cuore un entusiasta Pierluigi Pescosolido, direttore del tiro a volo. Storica doppietta targata Fiamme Oro. L’Italia vince, convince, stravince con la doppia coppia nel double trap. Argento per il sardo Matteo Marongiu e la pugliese Maria Lucia Palmitessa. «Sono davvero molto contento per questi ragazzi, hanno fatto un grande lavoro e sono arrivati pronti. I complimenti maggiori vanno a Sessa e Ferrari, che hanno centrato il risultato nella gara individuale ed in quella di coppia. Sono sicuro che ci daranno altre soddisfazioni», ha commentato il Direttore Tecnico Albano Pera. Si colora d’azzurro il Changwon International Shooting Range. Riposo termine che non esiste nel vocabolario di Erica. «Mi preparo per il campionato italiano il 22 e 23 settembre ad Acquaviva». Saranno due giorni intensi a Milano da seguire con particolare attenzione. Sessa, la regina dalla mira infallibile, avanza indisturbata. Uno, due, tre,.....

