di Diego Scarpitti

E’ tanta e innegabile la soddisfazione per la straordinaria vittoria riportata. Desta passione e suscita ammirazione lo scudetto del Posillipo under 20, conquistato a Viterbo in un duello infinito con la Roma Nuoto. Grandi emozioni si vivono e si respirano al Circolo Nautico. Sullo sfondo, però, resta la data delle elezioni, fissata per domenica 23 giugno. Sarà una solennità del Corpus Domini atipica, all’insegna di schede, matite e urne. «Sono passati due anni da quando ho assunto l'incarico di vicepresidente sportivo del glorioso Circolo Posillipo. In due anni abbiamo realizzato tanto, in termini di iniziative e progetti, il tutto per far ripartire il «sistema sport», basato sulla crescita dei vivai in tutte le varie discipline. Un lavoro enorme, considerando l'elevato numero di attività praticate - otto in totale- e con la costante pressione di una storia sportiva di primaria importanza a livello nazionale e internazionale, da difendere sempre», spiega Vincenzo Triunfo, presente sugli spalti della piscina comunale laziale, per seguire l’impresa memorabile dei talentuosi players rossoverdi.



«I risultati ci stanno premiando, in due anni abbiamo riacquistato la leadership in molte dello otto sezioni, nel nuoto, nella canoa, nel canottaggio, nella scherma e in particolar modo nella pallanuoto. Proprio in quest'ultima abbiamo conquistato il prestigioso traguardo del quarto posto in serie A1, sfiorando di poco la finale scudetto, inserendo tanti validi e promettenti giovani dell'under 20 nell'organico». Inversione di marcia positiva ed evidente, con un occhio particolare a non sforare il budget a disposizione. «Ad oggi siamo in corsa, con tutte le categorie giovanili (under 17 e 15) per le finali scudetto. Una è già conquistata! Con la vittoria del tricolore under 20, abbiamo messo il sigillo di qualità al progetto che dovrà continuare. Un progetto che oltre a rendere grande il Posillipo, aiuterà a rendere sempre più grande lo sport napoletano, per iniziare un nuovo corso storico».Scelte ambiziose improntate sulla centralità (inevitabile) dello sport, oltre ad assolvere pienamente la funzione sociale (nei fatti e non a chiacchiere). «Un sistema che spero continui a crescere e ad essere alimentato. Oggi non ho più il timore che tutto ciò possa interrompersi. So che tutto il club rossoverde è a favore dello sport, insieme ai consiglieri che hanno dato un grandissimo apporto al progetto. Sono certo che questo momento passeggero di affanno su diverse tematiche gestionali e amministrative potrà essere superato senza problemi, trasferendo su tali questioni la stessa competenza e il modus operandi che abbiamo utilizzato per le sezioni sportive».Suona piuttosto come un programma elettorale o un «manifesto dei coraggiosi» quello di Vincenzo Triunfo, pur non prendendo parte (al momento) alla sfida elettorale. «Io sono pronto!». E il Circolo Nautico Posillipo, vera «casa dello sport con uno scudetto in più in bacheca», cosa ne pensa?

