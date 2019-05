​Trofeo Challenger 2019 al campano Paolo De Colle

Paolo De Colle in sella ad Orange Blu, conquista il Trofeo Challenger e sale sul gradino più alto del podio seguito da Francesco Salzano e Guido Grimaldi. 19 i concorrenti che si sono cimentati per la conquista del primo Memorial Raffaele Spera che si è tenuto venerdi 10, sabato 11 e domenica 12 maggio al Centro Ippico Grifon d’oro di Pontelatone. Momenti di forte emozione nel corso della premiazione per il discorso della figlia di Raffaele Spera che ha ricordato il suo papà come istruttore e cavaliere di valore, rievocando gli sforzi da lui fatti per la realizzazione di un sogno che si è avverato con l’aiuto di amici quali Emanuele Zoccola. Oggi il Grifon d’oro può essere considerato un centro di eccellenza e Raffaele lascia in eredità alla sua famiglia e al suo giovane figlio i suoi insegnamenti e i suoi sogni. Il Comitato regionale campano ha deliberato che questa gara si ripeterà ogni anno.





