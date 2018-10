Trofeo Fabrizio Galli, 65 mini velisti ​si sfidano nelle acque di Capri

di Anna Maria Boniello

CAPRI - Giunge alla quarta edizione il trofeo velico Fabrizio Galli, organizzato dallo Yacht Club Capri. L'appuntamento è per domenica 14 ottobre nelle acque dell'isola di Capri con la regata di classe optimist aperta ai bambini dai 9 ai 14 anni. La manifestazione, intitolata alla memoria del figlio di uno dei soci storici del blasonato circolo caprese, è valida quest’anno quale sesta tappa del campionato zonale campano che vede partecipare oltre 65 minivelisti provenienti dai circoli di tutta la Campania.



Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del club Marino Lembo che ha visto riconoscere allo Yacht Club Capri il ruolo di circolo organizzatore non solo della Rolex Capri Sailing Week ma anche di regate federali per bambini che rappresentano il futuro e sui quali il circolo isolano continua ad investire, come dimostra l’ottimo svolto dalla scuola vela ormai realtà consolidata sull’isola.

