di Gaetano Borrelli



Nel ventitreesimo anno di attività l'ippodromo del Garigliano (comune di San Cosma e Damiano, al confine tra le province di Caserta e Latina) nella notte di San Lorenzo stabilisce un nuovo record: uno dei convegni più lunghi organizzati in Italia. Dodici corse: s'inizia alle 19 e si va avanti ininterrottamente fino a mezzanotte. Un convegno zeppo di Gran premi: le finali dei campionati femminili per le tre anni e le quattro anni italiane e batterie e finale del Gran premio Federnat, il Lotteria dei gentlemen, intitolato al presidente Cesare Meli, scomparso recentemente. Ed ancora le batterie del memorial Antonio D'Angelo, il fondatore dell'ippodromo, papà dei fratelli Pierluigi, Marco e Luca, proprietari del Garigliano e gestori di Agnano. Naturalmente per tanti Gran premi saranno in pista quasi tutte le scuderia e i driver più quotati. Il biglietto d'ingresso per questa serata speciale è di 4 euro (pagano solo gli adulti) ma 2 euro vengono “restituiti” con un buono per una scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA