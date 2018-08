Tuffi, Europei: trionfo Pellacani-Bertocchi, oro nel sincro

Elena Bertocchi e la romana Chiara Pellacani, classe 2002, vincono la medaglia d'oro nel trampolino sincro ai campionati europei di tuffi di Glasgow. Le azzurre trionfano grazie a un punteggio di 289.26 precedendo le tedesche Lena Hentschel e Tina Punzel (286.80) e le russe Nadedzha Bazhina e Kristina Ilinykh (282.90).



Bertocchi-Pellacani hanno vinto nella specialità in cui hanno fatto la storia Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, ben otto volte campionesse europee. Le due giovani azzurre salgono di nuovo sul trampolino 24 ore dopo la finale singola, prima da avversarie e stavolta in coppia. I loro tuffi sono tutti carpiati. I due obbligatori, ritornato e rovesciato, fruttano 93.60 e il terzo posto (il sincro riceve gli 8). Al terzo round eseguono il doppio e mezzo avanti con un avvitamento che con 69.30 fa ben sperare (162.90). Ora davanti hanno soltanto le inglesi Grace Reid e Katherine Torrance con 166.20. L'ultimo giro si chiude col doppio e mezzo indietro (59.40) poi si aspetta che finiscano le altre per festeggiare. Sbagliano all'ultimo Grace Reid e Katherine Torrance. Britanniche fuori dal podio, ma per l'Italia è oro. Elena Bertocchi, 24 anni a settembre, venerdì aveva conquistato il bronzo dal metro che si aggiunge al bronzo al mondiale di Budapest nel 2017.



