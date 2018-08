Mamma Cagnotto torna sul trampolino: «Mi alleno per Tokyo 2020»

di Gianluca Cordella

Alla fine ha vinto Francesca. Dallapè, intendiamo. Tuffatrice sopraffina e amica di Tania Cagnotto, l'altra metà di quel sincro azzurro che più bello non si può. Francesca, che ha sempre detto di voler convincere Tania a tornare sul trampolino, ci è riuscita. «Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida (di provare la qualificazione olimpica, ndc) mi stuzzica», ha rivelato la fuoriclasse bolzanina in un'intervista al settimanale Gente. Tania che non si tuffa più dal maggio 2017 e che adesso culla il sogno di Tokyo 2020.



IL SOGNO

Culla un sogno a cinque cerchi e culla soprattutto Maya, il suo «pesciolino», la primogenita nata sette mesi fa in acqua, elemento con il quale la mamma ha una certa dimestichezza. Il sincronismo con Francesca non è una prerogativa delle gare: pochi mesi dopo lo storico argento di Rio hanno scoperto entrambe di aspettare un figlio. Che poi, per entrambe, è stata una figlia. La prima a diventare mamma - di Ludovica - è stata la trentina, che tarato il nuovo bioritmo su allattamenti e cambi di pannolino, ha iniziato subito a immaginare un futuro tra aria e acqua, sempre spalla a spalla con sua sorella. Che, nel frattempo, portava avanti la sua gravidanza e a salti mortali e avvitamenti non ci pensava nemmeno un po'. Quello era il passato. Il presente è una volontà che accetta la propria essenza di agonista e campionessa. Il futuro è da decifrare come può esserlo una conversazione con un giapponese per chi non ha mai studiato la lingua.



IL DUELLO

Ed ecco che, pressioni di Francesca o meno, la Cagnotto a tornare ci pensa davvero. Ovvio e normale che l'obiettivo sia quello olimpico, per chi, come lei, ai Giochi del 2016 ha scritto una delle pagine più rilevanti della storia dei tuffi nazionali: argento nel sincro dal trampolino con la Dellapè, bronzo nella prova individuale, sempre dai 3 metri. Rispettivamente: prima e seconda medaglia olimpica di tutti i tempi per i tuffi azzurri al femminile. Peccato che il ritorno in grande stile abbia un retrogusto amaro. Alle Olimpiadi ogni nazione può portare in gara una coppia per gara e così il sogno delle veterane Tania e Francesca va a sbattere con quello di Elena Bertocchi e della quindicenne Chiara Pellacani, che agli Europei di Glasgow si sono messe al collo l'oro continentale. «La loro vittoria mi ha fatto riflettere perché, dovessimo qualificarci, mi dispiacerebbe togliere loro spazio», ammette la Cagnotto. Sensibilità da mamma, che pensa, sì, ad allagare la bacheca dei trofei ma che ha in testa almeno in egual misura di allargare la famiglia. «Mi piacerebbe un secondo figlio. Magari, sempre se dovessimo qualificarci, dopo Tokyo. Ma se rimango di nuovo incinta, rinuncio al podio. Un figlio vale più di qualsiasi medaglia».

