di Diego Scarpitti

Posillipo in testa al campionato di A1. Due gare e altrettante vittorie. La prima maturata contro il Nuoto Catania, la seconda, inaspettata alla vigilia, contro i campioni d’Italia della Pro Recco. C’è un giudice a Bologna. Chiuso definitivamente il «caso Sori», dopo la partita di sabato 20 ottobre non disputata per l’indisponibilità dell’impianto ligure. La sentenza del Giudice Sportivo, avvocato Andrea Pascerini, ha assegnato il risultato convenzionale di 0-5 a favore del Posillipo (nella foto di Rosario Caramiello), obbligando il club del presidente Maurizio Felugo all’ammenda di 1000 euro per carenze organizzative. Dal verbale della coppia arbitrale Attilio Paoletti e Francesco Romolini emergeva chiaramente che il campo di gioco, così come previsto dal regolamento, non era stato predisposto per tempo, incideva l’assenza delle luci per il time out e per le espulsioni, e che la pedana rialzata (utilizzata per l’acquagym) consentiva di fatto a qualche giocatore di «quasi camminare sull’acqua». Si riconduce, quindi, la mancata disputa del match «alla grave carenza organizzativa da parte della squadra ospitante cui grava l’onere di predisporre tutto quanto necessario, nei tempi previsti, per il corretto svolgimento dell’incontro: sussiste a carico della Pro Recco una specifica responsabilità oggettivo», si legge nel provvedimento adottato. La plurititolata società di casa (ben 32 scudetti in bacheca) «è stata gravemente omissiva, in quanto prima dell’inizio dell’incontro non si è preoccupata di verificare che il campo fosse agibile in ogni sua parte». Dalla carenza organizzativa è derivata una «responsabilità diretta e oggettiva a carico della società ospitante per il mancato svolgimento dell’incontro». Respinto il ricorso presentato dal Recco, che incassa il primo stop stagionale. «Giustizia è fatta», fanno trapelare da Mergellina.

