di Diego Scarpitti

Davide Tizzano premiato alla quarta edizione degli «Anter Green Awards». Si celebra domenica 12 marzo il binomio sport e sostenibilità ambientale al Teatro Politeama. Una giornata di sensibilizzazione e riflessione dedicata ad instillare best practices, ad affrontare l’annoso problema dell’inquinamento atmosferico, a contrastare gli effetti nocivi che le polveri sottili presenti in atmosfera hanno sui bambini. La salvaguardia del creato, come ha ribadito con forza Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune, passa soprattutto attraverso l’esempio dei campioni dello sport, impegnati a testimoniare con la propria vita e le imprese agonistiche che compiono la bellezza e la grandezza del pianeta. «Acqua e vento due elementi essenziali per canottaggio e vela che rappresento. Mi fa piacere apportare il mio contributo. Sono contento di ricevere l’oscar green ed essere considerato un punto di riferimento per le giovani generazioni» dichiara il bicampione olimpico Tizzano, oro a Seul nel 1988 e ad Atlanta nel 1996, che partecipò alla Coppa America con il Moro di Venezia e Mascalzone Latino. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili (ANTER), prima no-profit italiana a entrare come player nella «Coalizione per il Clima e l’Aria Pulita», istituita dall’ONU in seguito alla Conferenza di Parigi, intende premiare gli alunni dei tre migliori istituti scolastici che, insieme ad altre 90 scuole, hanno preso parte al progetto «Il Sole in Classe», presentando complessivamente 400 lavori per le diverse categorie in gara: miglior disegno, miglior evento mediatico e migliore poesia. Per le scuole vincitrici in palio un anno di fornitura gratuita di energia elettrica 100% green, messa a disposizione dal main sponsor NWG Energia - Società Benefit attiva nel trading di energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili e prima azienda italiana del settore con certificazione B Corporation. La conduzione della kermesse affidata al giornalista SKY Sport Sandro Donato Grosso insieme a Margherita Salemme di Canale 21. Verrà presentata, inoltre, la terza edizione di «SalviAmo il Respiro della Terra - tour e ricerca», un’attività che metterà in primo piano la salute dei bambini, grazie ad uno studio inedito che coinvolgerà l’intero Stivale, da Nord a Sud. Presenzieranno la cerimonia il 15 volte campione del Mondo Motociclistico Giacomo Agostini, che spiegherà inoltre le nuove iniziative legate alle moto elettriche, l'attore Tony Sperandeo, il comico Giobbe Covatta. Alla manifestazione patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Climate and Clean Air Coalition (CCAC), interverranno in rappresentanza delle istituzioni cittadine l’Ammiraglio Arturo Faraone, Direttore Marittimo della Campania, e il Console Generale di Francia a Napoli, Jean-Paul Seytre.









