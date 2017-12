Successo per la terza edizione del motogiro del Partenio con Daniele Decibel Bellini

di Diego Scarpitti

Parigi – Dakar in 16:9. Sfidando temperature proibitive e non dune di sabbia giganti, attraversando sentieri innevati e percorsi impervi tra pietraie e fango, imbattendosi in luoghi e scenari fantastici e qualche ripido canyon, si è svolta la terza edizione del motogiro del Partenio. Ideata dagli organizzatori Pasquale Parisi e Tino Benedetto, per valorizzare le splendide montagne del circondario e promozionare un territorio suggestivo, la motocavalcata ha coinvolto un folto gruppo di appassionati di Enduro lungo un percorso di 80 km con partenza dal comune di Roccarainola e arrivo a Montevergine, a più di 1000 metri d’altezza.



L’evento, progettato senza scopo di lucro e realizzato da centauri non professionisti, ha registrato un’ampia partecipazione con circa 160 aderenti in sella a moto e quad. A presentare la manifestazione, che si propone di diventare un appuntamento fisso in calendario, l’inconfondibile voce dello speaker della Società Sportiva Calcio Napoli Daniele Decibel Bellini. Musica e intrattenimento affidati, invece, al vocalist di Radio Kiss Kiss Simon Tee. Il contesto inedito, immerso nella natura incontaminata e con il solo “rumore” dei motori, ben si è prestato alla singolare iniziativa. Pensa già alla prossima edizione il gruppo di Rocca Enduro di Roccarainola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA