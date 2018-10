Universiadi 2019, il canottaggio grande assente dei Giochi

di Diego Scarpitti

Canottaggio grande assente. Alle Universiadi 2019 a Napoli e in Campania remi incrociati e imbarcazioni ferme. Un vero peccato per gli atleti e per il pubblico, che non potrà di certo ammirare il grande spettacolo sull’acqua. Mancano le condizioni adeguate così come i presupposti organizzativi ed economici. «Struttura del Lago Patria carente e non in linea con i parametri internazionali». Risale al 30 luglio 2018 l’accordo Quadro tra il Comune di Giugliano, la Federazione Italiana Canottaggio, che quest’anno ha festeggiato i 130 anni di vita, e il Comitato Regionale FIC Campania. Un progetto di ampio respiro che mira a coinvolgere il territorio, favorendo le attività dei giovani, interessando le scuole, rilanciando l’interesse turistico e il conseguente indotto, dovendo però necessariamente adeguare le strutture recettive.



«Giugliano luogo dalle straordinarie potenzialità», ha affermato Pasquale Giugno, presidente FIC Campania. E la costituzione del consorzio tra Circolo Nautico Posillipo, Circolo del Remo e della Vela Italia, Reale Yacht Canottieri Savoia, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Canottieri Nesis e Ilva Bagnoli evolve in tale direzione, in modo da accedere al credito sportivo e ottenere un finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto focalizzato su Lago Patria, unico bacino fruibile della regione. «L’operazione rilancio e di riavvicinamento della gente è partito con la 109esima edizione della Coppa Lysistrata, il trofeo remiero più antico d’Italia. Affascinanti le gare di canottaggio sul lungomare Caracciolo, in particolar modo il match race tra Lombardia e Campania». Assegnato all’equipaggio settentrionale la Coppa «Virtute Felix». Quinta vittoria negli ultimi sette anni per il Savoia: i biancoblu di Santa Lucia hanno alzato al cielo la Coppa d’argento donata dal magnate dell’editoria newyorkese Gordon Bennet jr al Circolo del Remo e della Vela Italia in segno di gratitudine per l’accoglienza ricevuta a seguito del soggiorno a Napoli con il suo piroscafo, il Lysistrata appunto. Alfonso Scalzone, Filippo Sardella, Fabio Infimo, Dario Cerasola, Matteo Sartori, Volodmir Kuflik, Giulio Palomba e Antonio Greco, con il timoniere Antonio D’Agosta, hanno preceduto i posillipini (Fabrizio Gabriele, Aldo Tramontano, Mattia Lauro, Gabriele Lobascio, Andrea Ruggeri, Davide Matello, Carlo Pisa, Federico Ceccarino, timonati da Alessandra Faella) e Steaua Bucarest. Il team di Mergellina si è imposto con Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Antonio Cascone, Gabriele Lobascio e la timoniera Alessandra Faella nella regata open maschile quattro jole (foto di Mimmo Perna). Precede le sue inseguitrici la rossoverde Cristina Annella nel canoino femminile. Podio interamente di marca biancoblu nel quattro di coppia costal rowing. Festeggiano, invece, i giallorossi Lorenzo Cuomo e Alessandro de Vivo nel double canoè (categoria ragazzi). Primeggia il Circolo Nautico Stabia, quattro jole juniores, con Leonardo Apuzzo, Aniello Sabbatino, Vincenzo Pio Langellotto, Pietro Paolo Buccieri, Angelo Laja (timoniere), che mettono in bacheca la Coppa Romolo Galli. A Guido Ciardi del Savoia la regata open in canoino. E chissà se non ci sia spazio per inserire tra gli eventi collaterali dei Giochi universitari del 2019 una regata costal, semmai con un ripensamento del CUSI e della FISU.

