Universiadi, al via lo spettacolo dei tuffi alla Mostra d'Oltremare

Con il balzo del cinese Liu nella gara di tuffi alla Piscina della Mostra d'Oltremare si è aperta ufficialmente l'Universiade di Napoli, in attesa della cerimonia di inaugurazione della manifestazione, in programma domani alle 21 allo Stadio San Paolo. Entusiasmo sugli spalti e ospiti di eccezione, come il fenomeno dei tuffatori italiani, Klaus Dibiasi, due medaglie d'oro all'Universiade di Torino nel 1970 nella sua straordinaria carriera e spesso in gara a Napoli negli anni Settanta.



«E' una grande emozione essere qui oggi, ho saltato la prima volta qui nel 1963 e l'ultima volta nel 1976, la Piscina è in condizione straordinaria, è stato fatto un gran lavoro e potrà ospitare dopo l'Universiade altri grandi eventi internazionali. D'altronde a Napoli c'è grande tradizione, ricordo tante persone intorno al piano vasca prima dei miei tuffi o di quelli di Giorgio Cagnotto. Spero che Napoli 2019 apra la porta a un futuro importante per i tuffi in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA