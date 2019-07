Universiadi, atleti e dirigenti di tutto il mondo in visita a Piano di Sorrento

di Ciriaco M. Viggiano

PIANO DI SORRENTO - Hanno visitato l’antica fabbrica di limoncello gestita da Maurizio Ercolano nelle grotte di Marina di Cassano per poi degustare le prelibatezze tipiche della Costiera nel ristorante Fracatel e prendere la tintarella sul solarium Nettuno. Senza disegnare, ovviamente, un tuffo nelle acque della spiaggia premiata nel 2018 e nel 2019 con la Bandiera Blu. Protagonisti di questa full-immersion nelle meraviglie di Piano di Sorrento sono stati atleti e dirigenti che a breve saranno protagonisti delle Universiadi, la manifestazione sportiva in programma dal 3 al 14 luglio in Campania.



A visitare Marina di Cassano sono stati Denis Branchukov (Deputy Director General, Russia), Iuliia Bezsalova (first Deputy Director General, Russia), Stella Alekseeva (deputy Director General, Russia), Tatiana Fomintseva (deputy Director General, Russia), Maxim Urazov (Director General, Russia), Kallio Tapio (membro del Comitato medico internazionale, Finlandia), Greta Bonanno (collaboratrice di Kallio), Doulton Hilary (membro del comitato esecutivo, Australia), Dinia Sotiriadis (membro coordinamento generale). A fare da trait d’union con il coordinamento del sistema dei distretti turistici della Regione Campania, che cura ed organizza la permanenza dei membri del comitato internazionale, ci hanno pensato gli organizzatori del Premio “Penisola Sorrentina - Arturo Esposito”, uno degli appuntamenti di rilievo nazionale dell’assessorato regionale al turismo.



Dopo l’escursione mattutina a Sorrento, la delegazione ha fatto tappa nel borgo di Marina di Cassano, cuore pulsante delle tradizioni marinare ed enogastronomiche di Piano di Sorrento. Qui i giovani sportivi e i dirigenti sono stati accolti dal sindaco Vincenzo Iaccarino: «Una bella occasione, all’indomani dell’innalzamento della Bandiera Blu, per accogliere i partecipanti alla manifestazione sportiva internazionale dell'estate e far conoscere loro il nostro borgo marinaro». Una opportunità che gli ospiti, da mercoledì impegnati nelle gare ufficiali, hanno apprezzato particolarmente.

