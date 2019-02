di Diego Scarpitti

Napoli veste già la divisa della capitale internazionale dello sport. In previsione dei Giochi universitari di luglio almeno per il rugby è già tutto pronto. La casa dell’Amatori Napoli si presenta come una cittadella attrezzata, una assoluta eccellenza del territorio, apprezzata dall’Irlanda campione d’Europa, dall’Inghilterra vicecampione del mondo, dalla Francia, dalla Germania e dall’Italia di Andy Vilk. «Fortunatamente abbiamo delle isole felici e Napoli ha una grande tradizione negli sport che andremo a sviluppare. Siamo contenti che al Villaggio del Rugby si organizzino manifestazioni importanti e siamo proiettati agli eventi imminenti delle Universiadi», ammette Gianluca Basile, commissario Agenzia regionale per le Universiadi, intervenuto al Naples International Rugby Sevens. Basile, che ha constatato di persona l’unicità della struttura in viale della Liberazione, è stato premiato con un crest della FIR, consegnatogli dal direttore sportivo dell’Amatori Gabriele Gargano, dal catanese Orazio Arancio, team manager della Nazionale azzurra seven (nonché Stella d’Oro del CONI per meriti sportivi) e da Fabrizio Senatore, presidente del comitato regionale (nella foto di Stefania De Rosa). Basile ha riscontrato il successo del Five Nations nell’ex area di Bagnoli. La palla ovale tira, attira, aggrega: uno spettacolo che si ripeterà certamente nei prossimi mesi. «Contesto bellissimo. Il rettangolo verde dell’Amatori Napoli sarà il campo principale del rugby a 7», anticipa la notizia il commissario Basile. «Sarà l’occasione per fare piccoli lavori di ristrutturazione in questo stadio, che è già pronto, riqualificare e fare terreni artificiali in giro per la Campania, dando così una mano allo sviluppo del movimento in regione». A breve verrà installata una tribuna con capienza di 3500 posti, in linea con i parametri internazionali. Napoli indossa l’abito migliore per le Universiadi.

