di Diego Scarpitti

Davide Tizzano è ufficialmente lo Sport Operation Manager delle Universiadi 2019. Il due volte campione olimpico nel canottaggio, oro a Seoul nel 1988 e ad Atlanta’96, mette a disposizione il suo know how e rivestirà il ruolo di trait d’union tra il comitato organizzatore della 30esima edizione dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio e le Federazioni sportive nazionali. «Un impegno di grande responsabilità e prestigio. Napoli 2019 non sarà soltanto un grande evento ma un’occasione straordinaria per la Campania e una formidabile vetrina per lo sport italiano», dichiara fiducioso il «gigante del remo» napoletano.



«Le 18 discipline sportive che caratterizzeranno le Universiadi di luglio hanno bisogno di un ruolo di coordinamento che finora non esisteva», spiega Tizzano, che vanta un palmares ineguagliabile e un invidiabile curriculum da dirigente sportivo. L’attuale direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, rilanciato e rivitalizzato in numeri e fatturato sotto la sua egida, va ad implementare la complessa macchina organizzativa delle Universiadi, aggiungendo qualità e praticità ad una kermesse unica nel suo genere, seconda soltanto alle Olimpiadi. «Sto trovando grande disponibilità da parte delle Federazioni, che interverranno dal 3 al 14 luglio», afferma il campione napoletano, che nel recente passato ha dato solida prova di organizzatore di manifestazioni internazionali come la Reggia Challenge Cup con gli equipaggi di Oxford e Cambridge. Davide Tizzano interverrà domani (ore 10) alla conferenza stampa alla Stazione Marittima con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il commissario straordinario, Gianluca Basile, il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini, e il presidente della FISU, Oleg Matytsin.



In programma giovedì 4 aprile (ore 13.30) i sorteggi per i tornei a squadre della competizione, alla presenza di Mabel Bocchi per la pallacanestro femminile e il playmaker azzurro Ariel Filloy; la calciatrice Valeria Pirone, ex capitana del Napoli Carpisa Yamamay, attaccante del Chievo Verona e della Nazionale. Annunciata la partecipazione del portiere del Napoli e della Nazionale under 21 Alex Meret. A rappresentare la pallanuoto il figlio d’arte e prolifico attaccante del Posillipo Massimo Di Martire e Alessia Morvillo dello Sporting Club Flegreo, già protagonista a Taipei 2017. Ambasciatore della pallavolo Andrea Lucchetta campione mondiale con la Nazionale allenata da Julio Velasco nel 1990, insieme all’iridato Giacomo Giretto. Enfant prodige e altro figlio d’arte per il rugby Alessandro Fusco, mediano di mischia dell’Amatori Napoli Rugby, con diverse presenze in maglia azzurra al Sei Nazioni under 20. Infine Giordana Duca, stella della Capitolina e della Nazionale maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA