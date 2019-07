Universiadi, diamo i numeri: 18 sport e 8.200 ospiti in Campania

​Seimila atleti per un totale di 8200 ospiti comprendendo il personale di staff e gli accompagnatori; diciotto discipline sportive; 118 Paesi ai nastri di partenza dopo che oggi la Fisu ha deciso l'esclusione dell'Afghanistan i cui atleti erano giunti ieri a Napoli fuori tempo massimo per essere ammessi; 222 cerimonie di premiazione. Sono alcuni dei numeri che caratterizzano la trentesima edizione dell'Universiade che apre i battenti stasera con la cerimonia d'apertura in programma nel rinnovato stadio San Paolo di Napoli.



- 34 i campi di gara che diventano 58 considerando gli

impianti per il riscaldamento e gli allenamenti degli atleti



- 18 le discipline sportive iscritte: atletica, calcio,

ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto,

pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, rugby a sette, scherma,

taekwondo, tennistavolo, tennis, tiro a volo, tiro con l'arco,

tuffi, vela



- 222 le cerimonie di premiazione previste



- 118 i Paesi partecipanti provenienti da tutto il mondo e in

rappresentanza di tutti i continenti.



- 3 i villaggi atleti dislocati in tre differenti città

della Campania: Napoli, Salerno e Caserta.



- 437 persone, di cui 300 atleti, compongono la delegazione

azzurra, la più numerosa alle Universiadi. A seguire Stati Uniti

con 371 e Russia con 357 persone al seguito. La delegazione meno

numerosa? Il Principato di Monaco, con un solo atleta.



- 550 le ore di produzione televisiva in alta definizione.



- 11 le volte in cui l'Italia ha ospitato - tra edizioni

estive e invernali - le Universiadi. La prima fu a Torino nel

1959. Esattamente 60 anni fa.

