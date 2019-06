di Diego Scarpitti

Il nuoto di fondo non ci sarà come disciplina nel programma dei Giochi di luglio ma lui invece sì, avendo avuto il privilegio di ritagliarsi uno spazio importante e un ruolo che difficilmente viene concesso a tutti. E allora ecco che tra i «fortunati» tedofori in viaggio verso le Universiadi di Napoli 2019 c’è Mario Sanzullo, atleta delle Canottieri, tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Accanto al due volte oro olimpico nel canottaggio (Seoul’88 e Atlanta’96) Davide Tizzano, nonché Head of Sport and Operations della 30esima edizione estiva della manifestazione ideata da Primo Nebiolo per la prima volta a Torino nel 1959, il napoletano Mario Sanzullo racconta l’inedita e indimenticabile esperienza vissuta. «Siamo partiti da piazza San Pietro, scortando la torcia dei saperi e abbiamo attraversato via della Conciliazione, dritti fino a Castel Sant’Angelo, per poi fermarci al Centro Sportivo Italiano, dove c’è stato il passaggio finale della fiaccola per il trasporto verso Napoli».



Lungo il percorso di 1,5 km si sono alternati diversi campioni, tra cui Giulia Risi, esponente di punta dell’atletica e delle Fiamme Oro. Resterà indelebile la benedizione di Papa Francesco, dopo la canonica udienza del mercoledì sul sagrato della basilica più grande del mondo, luogo simbolo del cattolicesimo: un messaggio simbolico e universale di pace per una manifestazione internazionale. «È stata una bellissima esperienza, in una location mozzafiato con tanti turisti e curiosi, che ci scattavano foto, ci applaudivano e ci incoraggiavano», continua l’argento mondiale nel nuoto di fondo (5km), abituato alle estenuanti «maratone». «Spero sia di buon auspicio per il fantastico evento, che ospiterà la mia città, la bellissima Napoli. Grazie alla Polizia di Stato, che mi ha dato l’opportunità di vivere questa intensa mattinata». Meno venti alla cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo con la gioia nel cuore, per aver ricevuto la solenne benedizione di Sua Santità.



