Universiadi, il figlio d'arte Valerio Cuomo proiettato ai Giochi di luglio

di Diego Scarpitti

«E ora le Universiadi». Napoli aspetta a braccia aperte il suo campione in pedana. Ancora 25 giorni al grande evento e poi Valerio Cuomo mostrerà il suo autentico valore all’ombra del Vesuvio, per chi ancora non lo conoscesse. Riduttivo considerarlo figlio d’arte, definizione che gli va decisamente stretta. A Palermo l’atleta delle Fiamme Oro brilla di luce propria e trascina il quartetto della Polizia di Stato alla vittoria del campionato italiano assoluto 2019. «Sono contentissimo, perché quest’anno è stato veramente difficile a livello agonistico. Campioni d’Italia è un grande prestigio, perché siamo una nazione forte, ed è stato ancora più emozionante conquistare il titolo insieme alle Fiamme Oro», spiega lo spadista classe’98. «In squadra siamo tre schermidori del sud Italia, Gianpaolo Buzzacchino da Catania, Davide Di Veroli da Roma ed io da Napoli. Il solo Andrea Santarelli, che tira a Milano, è di Foligno». Sfida olimpica tra quest’ultimo e Paolo Pizzo, già due volte campione del mondo e argento a Rio 2016, compagno in azzurro.



A spuntarla in una finale molto combattuta (45-44) Cuomo e soci, che precedono l’Aeronautica Militare, rappresentata dal trevigiano Matteo Tagliariol, oro a Pechino 2008, Andrea Vallosio, Antongiulio Stella e Pizzo. «Sono davvero fiero di tirare con e per la Polizia, ma non posso non specificare che questa volta il mio club, la mia società allenante, Club Schermistico Partenopeo, ha conquistato il titolo italiano sia nella spada individuale che in quella a squadre. Credo che ce lo siamo meritati, soprattutto penso che il mio maestro, Carmine Carpenito, meritasse una soddisfazione del genere», ammette soddisfatto Cuomo junior. Chiude al terzo posto l'Isef «Eugenio Meda» di Torino, capace di superare l'Esercito (45-37).



«Sono proiettato direttamente alle Universiadi di luglio», annuncia Valerio (nelle foto di Augusto Bizzi), degno erede di una tradizione familiare da alimentare anche ai Giochi universitari con manifeste ambizioni di medaglia. Suo padre Sandro, attuale tecnico della Nazionale italiana di spada e oro olimpico ad Atlanta’96, vinse le Universiadi del 1983 a Edmonton, in Canada. Sarebbe il caso di seguire le orme del celebre papà.

