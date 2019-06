di Diego Scarpitti

«Universiadi, sto arrivando». Primo al campionato nazionale universitario, primo al campionato italiano interforze. Dal 4 al 9 luglio parteciperà ai Giochi all’ombra del Vesuvio non soltanto in maniera decoubertiana. Allievo di Pierluigi Pescosolido, atleta delle Fiamme Oro, Simone D'Ambrosio intende rivestire un ruolo da protagonista. «Sono pronto per questa affascinante competizione e sono davvero onorato di rappresentare l’Italia e la Polizia di Stato. Che bello: Napoli, la mia città, ospiterà un grande evento internazionale e di questo sono fiero», spiega entusiasta l'infallibile tiratore classe ’96. Ultimo successo in ordine di tempo, dopo la rassegna universitaria, la Coppa dei Campioni Trap 2018, l’Emirates Green Cup, la silver medal conseguita all’Open Grand Prix di Malta, l’argento a squadre e il bronzo individuale a Kuala Lumpur, in Malesia, nel settimo campionato del mondo universitario degli sport di tiro, il trionfo ad Agna, in provincia di Padova.



«Al campionato italiano interforze, svoltosi in Veneto, mi sono qualificato per la finale con 117 piattelli su 125, concludendo la finale con 48 su 50, sparando ad un colpo e salendo, così, sul gradino più alto del podio. È stata un'emozione difficile da descrivere», ammette lo sportivo in polo cremisi. «Sono consapevole che ogni gara fa storia a sé ma questa ha avuto per me un valore aggiunto: è stata utile come allenamento in vista dell’approssimarsi delle Universiadi. Ora, con i risultati raggiunti, mi sento pronto ad indossare i colori azzurri e affrontare la nuova sfida». Alle sue spalle Daniele Resca (Carabinieri Bologna) e Luca Miotto (Carabinieri Brescia). «Ringrazio il gruppo sportivo Fiamme Oro, il ct Albano Pera, il ct Daniele Lucidi, che ci guiderà durante i Giochi universitari, e tutti coloro che hanno creduto in me».All’oro nella prova individuale Simone aggiunge l’argento nel torneo a squadre: secondo posto condiviso insieme al casertano Mario Verrengia e alla veneta Valeria Raffaelli. «A luglio saremo in due a comporre la Nazionale italiana: l’umbra Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) per la fossa femminile e il sottoscritto per quella maschile: insieme faremo il mixed team», dichiara D’Ambrosio. Si gareggerà a Durazzano, in provincia di Benevento. Colpo in canna, per frantumare più piattelli.

