Universiadi a Napoli, è tutto pronto: la carica delle 31 stelle campane

di Gianluca Agata

Il San Paolo è il loro stadio ed entrarci il 3 luglio, dietro la bandiera dell'Italia, dovrà essere un'emozione non da poco. Poi, una volta acceso il braciere, ognuno nel suo villaggio atleti in Campania. Tutti a caccia di medaglie, i 31 campani che parteciperanno ai Giochi della trentesima Universiade. In grande spolvero schermidori, tiratori e la pallanuoto.



«Pensare che alla Mostra d'Oltremare ci saranno tanti miei familiari a vedermi tirare è una cosa bellissima che non mi mette tensione». E se lo dice Dario Di Martino, campione del mondo universitario nel 2016 e nel 2019, allora c'è da credergli. Con Dario tirerà anche la campionessa europea, la beneventana Maria Varricchio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

