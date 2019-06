Universiadi Napoli, è già record ​di biglietti venduti on line

Sono già 3.500 i biglietti venduti on line, a meno di 24 ore dall’apertura delle vendite, per assistere alle gare delle 18 discipline sportive iscritte alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Una dimostrazione di interesse da parte del pubblico verso una manifestazione come l’Universiade la cui edizione estiva mancava in Italia da ben 22 anni, l’ultima volta in Sicilia nel 1997. A spingere le vendite, oltre l’unicità dell’appuntamento che vedrà impegnati 8000 atleti universitari provenienti da 127 Paesi, anche i prezzi popolari per assistere alle gare, alle finali delle singole discipline sportive e alla cerimonia inaugurale del 3 luglio.



È possibile acquistare i biglietti nei punti vendita della rete nazionale Vivaticket, via web tramite il sito ufficiale della manifestazione www.universiade2019napoli.it, o alla biglietteria un'ora prima delle gare presentando la ricevuta del pagamento o il numero del proprio codice di transazione insieme ad un documento di identità.

Per molti eventi è possibile scegliere i posti desiderati all’interno dell’impianto sportivo e per alcune discipline sportive è prevista la possibilità di acquistare degli abbonamenti. Per assistere alle gare di qualificazione il costo del biglietto è di 3 euro, mentre l’ingresso è gratuito per gli under 18, gli over 65, le delegazioni e associazioni sportive, gli studenti universitari e i militari. Per le finali il costo del ticket a tariffa intera è di 5 euro; il ridotto a 3 euro. Con 14 euro è possibile acquistare il pacchetto family. Per la cerimonia del 3 luglio allo Stadio San Paolo di Napoli sono previste diverse tariffe: 15 euro il costo del ticket nel settore Distinti, con gli under 18, gli over 65, le delegazioni e associazioni sportive, gli studenti universitari e i militari che potranno usufruire della tariffa ridotta a 5 euro. È possibile, inoltre, l’acquisto anche di pacchetti family (2 adulti + 2 under 18) al costo di 36 euro. Nel settore della Curva A Superiore del San Paolo il ticket a tariffa intera è pari a 5 euro; il ridotto a 3 euro. È gratuita per tutti invece la cerimonia di chiusura che si terrà la sera del 14 luglio a Napoli.



