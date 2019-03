Per le Universiadi c'è il team ​degli ambasciatori olimpici

Il Coni Campania, presieduto da Sergio Roncelli, lancia gli Olimpionici per l’Universiade. L’evento di luglio si arricchisce di nuovi testimonial. Il 27 marzo durante una cerimonia negli uffici del Coni in via Alessandro Longo a Napoli saranno consegnate le fasce di Ambasciatori per gli Sport Olimpici a Patrizio Oliva, Pino Maddaloni, Imma Cerasuolo, Paolo Trapanese, Mauro Sarmiento, Geremia Di Costanzo e Gianluca Attanasio riceveranno le fasce.La cerimonia sarà preceduta da un dibattito sul tema “Napoli e le Universadi: il ruolo dell’informazione sportiva” a cui parteciperanno Gianfranco Coppola, Francesco De Luca e Antonio Corbo. Moderatore Valter De Maggio.

