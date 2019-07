di Diego Scarpitti

Travolgente e impetuoso. Nipponici doppiati e annichiliti. Devastante il Settebello universitario allo Stadio del Nuoto di Caserta. Diluvio di gol e partenza micidiale per gli azzurri di Alberto Angelini. Inizio positivo per la pallanuoto alle Universiadi 2019, ancor prima della cerimonia di apertura allo stadio San Paolo. Nel girone B Italia a valanga sul Giappone 22-11 (5-2, 5-2, 7-4, 5-3). Giacomo Cannella manda in frantumi la difesa avversaria: l’attaccante romano classe’97 demolisce gli asiatici con 8 reti, trasformando due rigori. Identico parziale nei primi 16 minuti. Soddisfatto il capitano Umberto Esposito, già bronzo a Taipei nel 2017 e argento a Gwangju, in Corea de Sud, nel 2015. «Ottimo inizio, archiviata nel migliore dei modi la partita d’esordio. Contratti in avvio e carichi di lavoro, è andata bene nel complesso», spiega il difensore napoletano, leader della Canottieri.



«Gara fondamentale per rompere il ghiaccio. Siamo molto contenti del risultato. Serviva per il morale. Adesso avanti con l’Australia», dichiara il mancino salernitano Eduardo Campopiano, autore di una rete e protagonista ai Giochi di Taiwan. «Era importante vincere e cogliere i primi tre punti», sintetizza Mario Guidi. Si fa subito notare il posillipino Massimo Di Martire: tripletta per il figlio d’arte, che ringrazia la squadra per averlo messo nella migliore condizione di colpire. «Peccato davvero. Pensavamo venissero più persone. Sulle gradinate erano presenti soltanto familiari e addetti ai lavori». Scarsa affluenza di pubblico.



Gli azzurri torneranno in vasca venerdì 5 luglio per affrontare gli Aussie, superati nettamente dalla Croazia (17-9). Giovedì 4 luglio, invece, è previsto il debutto del Setterosa di Martina Miceli contro gli Stati Uniti. Toccherà a Sara Centanni, Carolina Ioannou, Loredana Sparano e socie indoddare la calottina e farsi valere.



