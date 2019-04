di Diego Scarpitti

Il gol nel sangue. Bomber per un decennio con la maglia numero 11 del Napoli Carpisa Yamamay, indimenticabile la sua doppietta all’esordio in Champions League contro le austriache del Sankt Polten Spratzen. Al successo del Verona (4-5) contribuirono le due reti della calciatrice nata a Torre del Greco, compagna di squadra di Melania Gabbiadini, sorella dell’ex azzurro Manolo, che segnò il rigore decisivo. Dedicò le marcature al presidente Lello Carlino, al dirigente Raffaele Riccio e al direttore generale Italo Palmieri, considerati la sua famiglia. Valeria Pirone, che ha vestito la maglia della Nazionale e spera di indossarla nuovamente, così come quella del Napoli, ha estratto i bussolotti dall’urna per la composizione dei raggruppamenti.



«Universiadi esperienza importante per il Paese e l’intero movimento sportivo. Dovrebbero esserci più spesso i Giochi in Italia: sono fondamentali per i ragazzi, perché aprono la loro mente», spiega il talento classe 1988. Inserite nel gruppo D le azzurre incontreranno a luglio Giappone e Usa. «Girone duro. Meglio affrontare subito le sfide più difficili. Sono sicura che l'Italia farà bene», dichiara la madrina del sorteggio del torneo femminile, alla sua prima stagione nel Chievo Verona Valpo. «Ho giocato 11 anni con il Napoli, poi alla RES Roma, al Verona e un biennio nell’Atalanta Mozzanica». Alla presenza delle delegazioni internazionali momento singolare alla Stazione Marittima. «Un onore essere stata invitata e spero che per gli atleti sia un'esperienza indimenticabile. Tiferò, naturalmente, per l'Italia femminile».Si giocherà a Fuorigrotta, nel tempio del calcio, sogno di ogni ragazzino. E strappa una promessa. «Volentieri verrò a vedere qualche partita della Nazionale al San Paolo», annuncia Valeria. In fondo, sul rettangolo verde, rotolano i desideri anche delle ragazze.

