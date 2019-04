di Diego Scarpitti

Roma, viale Tiziano 74, location appropriata per fare il punto sulle Universiadi 2019. Al Coni, presso il Palazzo delle Federazioni, l’incontro organizzato da Davide Tizzano, Sport Operation Manager dei Giochi universitari, in programma dal 3 al 14 luglio all’ombra del Vesuvio. «Sala gremita e ampia partecipazione. Ho ringraziato pubblicamente il commissario Gianluca Basile e il direttore area sportiva e operativa Roberto Outeirino Uceda, per avermi messo nelle migliori condizioni di lavorare in un settore delicato: ho apprezzato il loro atto di fede nei miei confronti», spiega il bicampione olimpionico di canottaggio, che ricopre il prestigioso incarico di coordinatore tra il comitato organizzatore della 30esima edizione estiva delle Universiadi e le Federazioni sportive nazionali. A 90 giorni dalla kermesse internazionale Tizzano assicura il «110% dell’impegno», avendo accettato «un ruolo di servizio», in pratica di raccordo e trait d’union, per imprimere un’impronta professionale e al contempo una svolta.



Le sue doti e le sue competenze di sportivo vincente, con ruoli federali significativi ricoperti in precedenza, e di direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia a disposizione dell’evento. «Ho riscontrato piena sintonia e affetto sostanziale. Presenti 15 Federazioni su 18, tranne quelle della vela, scherma e rugby, che incontrerò a stretto giro. Evidente l’entusiasmo degli sport di squadra, calcio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto. Ho incontrato all’Acquacetosa Alfio Giomi, presidente della Fidal». Linee guida dispensate, indicazioni concrete. «I competition manager devono prendere coscienza del loro compito: analizzare situazioni, dare risposte, trovare soluzioni. Li aiuterò e li affiancherò in questa funzione». Problem solving e praticità, all’insegna della speditezza ed efficienza. «Saranno le Universiadi dello sport italiano», tiene a precisare Davide Tizzano. E Napoli si appresta a diventare la capitale dell’incontro tra i popoli e del dialogo oltre le barriere della diversità. Universale, davvero, il linguaggio dello sport, proprio come la città di Partenope.

