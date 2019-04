Universiadi, semifinali e finali di pallanuoto alla piscina Scandone

di Diego Scarpitti

Da definire ancora orari e tecnici delle due Nazionali italiane. Scioglierà le riserve Sandro Campagna, ct del Settebello. Improponibile, se non proibitivo, per i giocatori (e non solo) disputare le prime due partite alle ore 13.30 e alle 15.30 nella fase a gironi, soprattutto nel mese di luglio, quando le temperature a Napoli e in Campania saranno decisamente elevate. La Fisu dovrà certamente rivedere qualche aspetto di non trascurabile valore e valutare le indicazioni del competition manager Bruno Cufino, ex tecnico del Posillipo. «Ci confronteremo con Davide Tizzano, Sport Operation Manager delle Universiadi 2019, in sinergia con Francesco Postiglione, vice presidente Fin, per trovare valide alternative, favorire la più ampia partecipazione di pubblico, avvicinare i giovani alle gare anche nel periodo estivo», spiega Filippo Massimo Gomez, arbitro internazionale che diresse la finale femminile per il bronzo olimpico a Rio 2016, presidente del Gug Campania e technical delegate. L’ideale sarebbe giocare nel tardo pomeriggio, con le sfide di waterpolo a chiudere il fitto palinsesto sportivo.



Intanto dall’urna della Stazione Marittima, dopo l’intervento del portiere del Napoli Alex Meret, Massimo Di Martire ha estratto le avversarie dell’Italia: Croazia, Ungheria, Giappone, Australia nel girone B. «Universiadi esperienza unica. A Napoli saranno ancora più affascinanti e poterle disputare sono il sogno di ogni atleta, soprattutto nella nostra città», afferma l’attaccante posillipino, che indossa la calottina numero 3. «Napoli è la culla della pallanuoto italiana. Posillipo e Canottieri tra le più grandi società della waterpolo mondiale. Per uno studente che pratica sport a livello agonistico i Giochi universitari sono la competizione più importante dopo le Olimpiadi». Emozionato Massimo, fratello maggiore di Gianpiero, con il quale gioca in serie A1, davanti alla platea internazionale, composta dai 59 capi delegazione. «Sorteggio non dei migliori. Croati e magiari fortissimi ma l’Italia vorrà ben figurare e ci metterà testa e cuore», assicura il giovane napoletano figlio d’arte. Papà Fulvio, plurititolato campione del Posillipo, vinse la medaglia d’oro alle Universiadi del 1997 in Sicilia, insieme all'altro partenopeo Christian Andrè. In panchina il mitico (e compianto) Enzo D’Angelo.Sul versante femminile Alessia Morvillo dello Sporting Club Flegreo ha estratto i bussolotti per gli accoppiamenti. Le ragazze della pallanuoto affronteranno, nel raggruppamento B, Russia, Usa, Australia e Cina. “Non certo una passeggiata. Girone decisamente impegnativo. Non disperiamo», racconta Alessia, già protagonista a Taipei con Sara Centanni e Loredana Sparano. Due certezze. Fino ai quarti il torneo maschile si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Caserta, quello femminile alla piscina comunale di Casoria. Poi semifinali e finali alla Scandone, il tempio (ritrovato) dell’acqua clorata.

