di Diego Scarpitti

E sono due. Torino e Losanna. La città natale delle Universiadi e il quartier generale della Fisu. Passaggi obbligati per la torcia dei saperi nel lungo percorso verso Napoli. Capofila dei tedofori il bicampione olimpico di canottaggio Davide Tizzano, oro a Seoul’88 e Atlanta’96, nonché sport operation manager dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio. Poi la staffetta con l’altro napoletano, Patrizio Oliva, oro alle Olimpiadi di Mosca’80 nella boxe e testimonial della kermesse internazionale di luglio. E poi Fiona Testuz, velista dell'Universiade di Shenzen, in Cina nel 2011, Reto Pfund, pallavolista svizzero, classe’88, che parteciperà all’Universiade di Napoli, l’elvetico Mike Kurt, campione del mondo di canoa, la velocista di Locarno, Ajla Del Ponte, oro all'Universiade di Taipei 2017 nella 4x100.



«Si rinnova per me una grande emozione. Due anni fa ebbi l'onore di portare a Napoli la fiaccola olimpica dei Giochi di Taipei 2017, l'ultima Summer Universiade, insieme a Davide Tizzano e Sandro Cuomo. La fiaccola, lungo il suo spettacolare percorso, è portatrice di un messaggio di amicizia, pace e fratellanza, per gli atleti e non solo. Al di là del momento sportivo, sono questi i valori che intendiamo promuovere con l'Universiade», spiega entusiasta Patrizio Oliva, che ricorda con piacere il passaggio di consegne alla Stazione Marittima con le atlete provenienti da Taiwan. Venti minuti di percorso: 1,2 km dal Synathlon della Fisu al Centro Sportivo Universitario, dopo i saluti istituzionali del segretario generale della Fisu, Eric Saintrond, e del vicerettore dell'Università di Losanna, Benoit Frund. Lunedì 10 giugno sarà la volta di Milano: terza tappa con Patrizio Oliva all’interno di «Spazio Campania», in piazza Fontana.

