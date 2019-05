di Diego Scarpitti

Certezza Curatoli. Zar Luca a Mosca, dove centra il terzo posto in Coppa del Mondo al Grand Prix FIE di sciabola maschile. Se il simbolo della capitale russa è un cavaliere con una lancia in mano, mentre uccide un basilisco, identificato con il martire cristiano San Giorgio che uccide il drago, lo schermidore napoletano delle Fiamme Oro rafforza le sue gesta sportive e infilza i suoi avversari sulle pedane moscovite. L’Italia, condotta sempre in alto, ancora una volta, ringrazia. Evidente la soddisfazione per l’importanza e il prestigio della competizione. «Bella gara. Mosca mi porta bene. In tre anni un primo, un secondo, stavolta terzo posto. Peccato, perché potevo entrare in finale. Hanno inciso decisioni arbitrali parecchio dubbie. Prendiamo, però, quello che viene in Coppa del Mondo, un podio in qualifica olimpica è sempre significativo. In questa stagione ho sempre dimostrato di essere tra i primi ed è una bellissima soddisfazione», osserva il campione partenopeo, classe’94.



Al successo l'azzurro approda grazie allo splendido duello vinto ai quarti contro l’ostico georgiano Sandro Bazadze (15-12). Esordio con il canadese Fares Arfa (15-8) e poi il passaggio nel turno dei 32, contro il padrone di casa Alexander Trushakov (15-7). Avvincente il derby agli ottavi contro il veterano livornese Aldo Montano (15-8), oro individuale alle Olimpiadi di Atene 2004 e argento a squadre con Giampiero Pastore e Luigi Tarantino, poi bronzo a Pechino 2008 con Diego Occhiuzzi e i suoi compagni d’armi in Grecia, bissando quest’ultimo metallo quattro anni dopo (insieme a Occhiuzzi, Tarantino e il foggiano Luigi Samele). «Soliti ringraziamenti al mio preparatore atletico, Roberto de Cesare, a Leonardo Caserta, al Club Scherma Chiaia e alla Champ Napoli», dichiara Curatoli, fermato in semifinale dal numero uno del ranking internazionale, lo statunitense Eli Dershwitz (15-12), battuto a sua volta in finale dal francese Boladé Apithy. «La strada è lunga e non si molla nulla!», conclude il talento delle pedane (nelle foto di Augusto Bizzi).



«Raccolto un punteggio maggiore rispetto alle gare normali. Match in totale controllo e divari netti con i primi tre sfidanti. Assalto durissimo contro lo spigoloso Bazadze, liquidato grazie ad una bella sequenza, a partire dal 12 pari. Ci sono state molte polemiche contro l'americano Dershwitz per le ultime decisioni della coppia arbitrale», argomenta Caserta, nella duplice veste di tecnico-fratello di Curatoli. «Nel complesso una gara maestosa per la qualità e intensità espressa nei primi tre assalti. C'era bisogno di non sbagliare nulla contro il rivale a stelle e strisce. Veramente eccellente la continuità di risultati, che sta avendo Luca».



Pedane azzurre (e passerelle napoletane) nel paese di Vladimir Putin.









