Us Open, Giorgi eliminata: sconfitta in due set da Venus

Esordio positivo per Fabio Fognini all'Us Open, un torneo che gli ha finora regalato più delusioni che sorrisi, al contrario di quanto avvenuto alla moglie, Flavia Pennetta. Il ligure ha sconfitto il giovane statunitense Michael Mmoh per 4-6, 6-2, 6-4, 7-6 e domani proverà ad allungare la sua permanenza a Flushing Meadows con l'australiano John Millman, numero 55 Atp. Solo tre set è durata la prima esperienza a New York di Federico Gaio, che di fronte al n.10 David Goffin ha ceduto per 6-2, 6-4, 7-6. Se Fognini riuscisse a raggiungere gli ottavi, potrebbe trovare nientemeno che Roger Federer, il quale ha agevolmente passato il primo turno. Buona partenza anche per il tedesco Alexander Zverev, n.4 del seeding, e per il n.7 Marin Cilic. Nel torneo femminile avvio vincente per la russa Maria Sharapova, mentre l'Italia resta senza rappresentanti per l'eliminazione di Camila Giorgi, eliminata da Venus Williams.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="und" dir="ltr">Bravo momci, bravo Zvezdo! Lavovska borba, za svaku pohvalu! 🙌👏 Čestitam na istorijskom prolazu u grupnu fazu Ligu Šampiona! Idemo crveno beli <a href="https://twitter.com/crvenazvezdafk?ref_src=twsrc%5Etfw">@crvenazvezdafk</a> <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChampionsLeague</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChampionsLeague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChampionsLeague</a></p>— Novak Djokovic (@DjokerNole) <a href="https://twitter.com/DjokerNole/status/1034934622667321344?ref_src=twsrc%5Etfw">29 agosto 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>









Raggiunto il secondo turno, la marchigiana n.40 del ranking ha ceduto per 6-4, 7-5, in poco meno di due ore. Giorgi è stata in vantaggio di un break in entrambi i set e ha avuto diverse occasioni per staccare la 38enne statunitense, vincitrice a New York nel 2000 e nel 2001. Decisivo nell'economia del match è stato però il nono gioco della seconda partita, quando la statunitense si è salvata dallo 0-40, respingendo una possibile rimonta dell'azzurra. Venus aspetta ora di sapere cosa farà la sorella Serena, impegnata nella notte italiana con Carina Witthoeft, nella prospettiva di un duello in famiglia che andrebbe in scena venerdì. Procede spedita al terzo turno la campionessa uscente Sloane Stephens, che ha battuto 4-6, 7-5, 6-2 l'ucraina Anhelina Kalinina e ora affronterà la bielorussa Victoria Azarenka. Nel torneo maschile, oltre a re Roger, passi avanti per il suo connazionale Stan Wawrinka, campione nel 2016 a Flushing Meadows, che se la vedrà ora col canadese Milos Raonic, facile vincitore sul francese Gilles Simon 6-3, 6-4, 6-4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA