Us Open, derby Williams a Serena: Nadal soffre con Kachanov

di Guido Frasca

Oltre quattro ore di battaglia sull'Arthur Ashe Stadium che alla fine del secondo set è stato anche chiuso con il tetto per l'arrivo della pioggia dopo il caldo tropicale dei giorni scorsi. Tanto ha impiegato Rafa Nadal per avere la meglio su Karen Kachanov, 22enne russo numero 27 Atp, che a tratti per la potenza dei colpi, il diritto in particolare, a molti ha ricordato un suo illustre connazionale Marat Safin. E' finita 5-7 7-5 7-6 (7) 7-6 (3) per Rafa nonostante i 22 ace e 66 vincenti collezionati dal moscovita, capace di mettere davvero alla corda il numero uno del mondo, che agli US Open ha vinto nel 2010 e 2013. Kachanov, dopo aver fatto suo il primo parziale, ha infatti servito per il secondo set. Fosse andato avanti di due set, chissà come sarebbe finito. Ma si sa, il mancino spagnolo è un combattente nato e rifiuta come pochi la sconfitta. Scampato il pericolo, Nadal negli ottavi affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 37 Atp.



Avanza il finalista della passata edizione Kevin Anderson. Pure lui ha sofferto: il gigante sudafricano, testa di serie numero 5, ha infatti avuto bisogno di cinque set per battere il talentuoso Next Gen Denis Shapovalov, 28esima testa di serie: 4-6 6-3 6-4 4-6 6-4. A contendere ad Anderson un posto nei quarti nella parte alta del tabellone ci sarà Dominic Thiem, nona testa di serie. L’austriaco ha superato il giovane statunitense Taylor Fritz, numero 74 Atp, per 3-6 6-3 7-6 (5) 6-4.



Non era mai accaduto nell'Era Open che due giocatrici si ritrovassero a più di 20 anni di distanza. A New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams: Serena 37 anni, Venus 38, icone dello sport statunitense l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. Rispettivamente mamma e zia della piccola Alexis Olympia, che proprio oggi compie un anno. Sono stati accontentati, ma la partita ha deluso le attese. Ha vinto nettamente Serena: 6-1 6-2. Dall'1-1 del primo set ha infilato sette game consecutivi volando sul 6-1 2-0, quindi ha chiuso comodamente 6-2 in poco più di un'ora. E sempre in tema di tennis a stelle e strisce, insieme al derby targato Williams il match più atteso della giornata nel torneo femminile era quello tra Sloane Stephens, campionessa in carica, e Victoria Azarenka, due volte finalista (nel 2012 e nel 2013). Si è imposta la statunitense, testa di serie numero 3, per 6-3 6-4.

