US Open, Nadal testa di serie n. 1 e Fognini primo italiano con il n. 14

di Redazione Sport

Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone maschile sarà Rafa Nadal, numero uno della classifica mondiale e campione in carica. La seconda testa di serie sarà Roger Federer, seguito da Juan Martin Del Potro e dal 21enne tedesco Alexander Zverev, numero 4 della classifica mondiale. Quinta testa di serie il sudafricano Kevin Anderson, finalista lo scorso anno, e sesto a Novak Djokovic, trionfatore a Wimbledon e domenica scorsa a Cincinnati. Sono due gli azzurri compresi nel seeding: Fabio Fognini al numero 14 e Marco Cecchinato 22esima testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA