di Redazione Sport

Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo Thomas Fabbiano, Simone Bolelli, Stefano Travaglia, e Lorenzo Giustino nella seconda giornata di gare esordio positivo anche per Federico Gaio e Lorenzo Sonego. Nel main draw sono 5 gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi.

