di Diego Scarpitti

Sudata ma meritata. Festeggiano le Fiamme Azzurre così come la Nippon Club Napoli per la medaglia di bronzo conquistata da Giovanni Esposito (nelle foto di Carlos Ferreira). Il campione del mondo cadetti nel 2015, primo in Europa alla Junior Cup a Berlino nel 2016 e a Leibnitz nel 2018 arricchisce ulteriormente la sua bacheca. In Bulgaria il judoka napoletano (categoria 73 kg) indossa al collo un'altra significativa decorazione.



«Poteva andare molto meglio, molto ma molto!» tiene subito a precisare Giovanni, che ambiva ad una posizione decisamente più alta. «d sempre comunque una medaglia: guardiamo avanti e spero di fare meglio al mondiale junior», si dichiara già proiettato ai prossimi appuntamenti internazionali fissati in calendario.Affettuoso davvero l’abbraccio con la madre al termine della competizione. «Dedico questa medaglia alla mia famiglia che mi ha seguito fin qui a Sofia, al mio maestro e ai tecnici della Nazionale». Geograficamente eterogenea la composizione del podio ai campionati d’Europa under 21. In cima l’ucraino Hievorh Manukian, a seguire il portoghese Joao Fernando, infine Esposito in coabitazione con il polacco Cezary Tchorzewski.

