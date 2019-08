Varenne ha cambiato casa: tre nuove tate per accudirlo

di Gaetano Borrelli

Cambia città, cambia casa, cambia amici, cambia vita. A ventiquattro anni (una settantina se fosse un uomo), Varenne, il Maradona del trotto, ha traslocato. Dopo diciasssette anni trascorsi a Vinovo in provincia di Torino, da oggi risiede all'Equicenter di Inverno e Monteleone in provincia di Pavia. Un trasloco in un certo senso “obbligato” in quanto Enzo Giordano, il napoletano proprietario del Capitano, è in lite giudiziaria con la Varenne Forever, società di Vigone che negli ultimi anni ne gestiva la carriera stalloniera in virtù di un mandato di rappresentanza. Giordano dice di “essere stato tradito”. "Ha scoperto - spiega l'avvocato Oreste Trudi - l'esistenza di figli di Varenne a lui sconosciuti, in quanto gli allevatori hanno pagato il prezioso seme di Varenne a persone non autorizzate". Una vicenda che si trascinerà a lungo nelle aule giudiziare, dopo una prima ordinanza del tribunale di Napoli che ha riconosciuto a Giordano la piena proprietà di Varenne e ha “obbligato” la società di Vigone a consegnare il campione alla scadenza (31 luglio) del contratto di rappresentanza. Oggi è avvenuta la “consegna” e il Capitano ha intrapreso il viaggio da Vigone a Parma, all'Equicenter dove svolge la sua attività professionale Cesare Rognoni, il veterinario che segue Varenne da anni.



Il campione è stato a Vigone per diciassette anni, dal 2002, dopo aver lasciato le piste per intraprendere l'attività stalloniera. Fino ad allora era stato accudito dalla filandese Iina Rastas; a Vigone la sua tata è stata Annamaria Crespo, protagonista negli ultimi mesi di appelli “strappalacrime” ingigantiti dai media che rilanciavano: “Varenne soffrirà dalla separazione da Annamaria”. Varenne è un miracolo della natura, per quanto ha fatto in pista (vittorie in tutto il mondo), in razza (più di duemila figli tra cui centinaia di campioni) e nei momenti di relax quando sembra un bambino che si lascia allegramente accarezzare da altri bambini. Ma Varenne purtroppo non parla e non sapremo mai se davvero rimpiangerà Vigone. Le prima foto arrivate da Parma direbbero tutt'altro: lo ritraggono come al solito allegro e pimpante. Ad accudirlo non una tata, ma ben tre ragazze simpatiche e carine. Alessia Girani e Daniela Zilli si alterneranno nell'accudimenmto quotidiano, una terza lo sorveglierà nelle ore notturne, addirittura dormendo a pochi passi, su un materasso adagiato fuori al box. Per la piccola comunità di Inverno e Monteleone (il sindaco ha annunciato grandi festeggiamenti), l'arrivo di Varenne è anche un opportunità turistica. I fans del campione in Italia nel mondo sono migliaia e almeno una volta l'anno vanno ad augurare lunga vita a Varenne.





