Varenne, pensione di lusso dopo tante vittorie e duemila figli

Varenne oggi ha 24 anni e trascorrerà la sua pensione in un centro di eccellenza. Cavallo da corsa pluripremiato ha concluso ormai la sua carriera da atleta e trascorre la sua vecchiaia nel basso varesotto, ma tra una decina di giorni si trasferirà da Vigone, in provincia di Torino, per ritirarsi tra il box e il paddock dell’Equicenter di Inverno e Monteleone, centro d’eccellenza gestito da Cesare Rognoni, veterinario di fama specializzato nella cura di cavalli da corsa.



Da tempo ormai è ospite d'onore di manifestazioni ippiche e richiesto per la monta. Varenne vanta quasi 2 mila figli sparsi per il mondo, anche se nessuno dei suoi bambini è ancora riuscito nelle prodezze del papà. L'accoppiamento costa comunque una piccola fortuna, per avere l'onore di concepire un figlio del campione servono circa 12 mila euro.



Varenne vinse due Gran Prix d’Amerique, il Gran Premio Nazionale a Milano, tre Gran Premi Lotteria. Su 58 gare in carriera se ne aggiudicò 45. Nel 2000 fu valutato per 7 miliardi di lire e riuscì a vincerne 9 con le sue vittorie durante le competizioni. Giunto ormai a fine carriera e quasi a fine vita, (i cavalli vivono in media circa 30 anni) sarà ospitato in questo centro di eccellenza, ma molti hanno lanciato una petizione affinché possa restare con Annamaria Crespo, la donna che da 17 anni si prende cura di lui.

