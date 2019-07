di Diego Scarpitti

Colpisce ancora e lascia il segno. Universiadi 2019, Coppa del Mondo, Campionati italiani. Bronzo in coppia con Dario Di Martino ai Giochi universitari, oro e primato in Germania, primo posto a Bologna. Non vuole minimamente fermarsi Maria Varricchio, atleta di San Giorgio del Sannio. Conferma il suo innato talento la tesserata delle Fiamme Oro, che trionfa nella pistola specialità 10 metri juniores, con il punteggio di 231.7, precedendo sul podio la torinese Brunella Aria (228.5) e la ferrarese Cristina Magnani. «Gara molto difficile. Come l’anno scorso ho portato il titolo a casa. Non intravedo vacanze al momento, ci sono ancora molte sfide da fare e numerosi obiettivi da raggiungere. Resto concentrata sui prossimi impegni», dichiara la studentessa in Scienze e tecniche psicologiche (Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento).



Periodo estremamente positivo per la poliziotta classe 1999, che ha dato prova di essere tra le migliori tiratrici del circus. «Dedico la vittoria sicuramente alla mia famiglia, a mia mamma Rosetta, a papà Mauro, a mio fratello Filippo e al mio fidanzato Vito, che mi sostengono sempre, al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che ha creduto in me, e al presidente del poligono di Benevento, Vittorio Cavalluzzo, che mi ha aiutata a crescere in questi anni». Seconda in qualifica, Maria brilla in finale. Passione nata in famiglia, merito del padre carabiniere, che si cimentava in gioventù e che portava la figlia a provare il tiro a segno dall’età di 11 anni. «E’ stato subito amore», racconta soddisfatta Maria, che al collo ha indossato pure l’argento. «E’ del gruppo J1 ovvero la fascia che racchiude gli ultimi due anni di questa categoria. Si basa sulle qualifiche e sono arrivata seconda». E le sorprese non finiscono. Domani sarà il turno della pistola sportiva a 25 metri. Cambiando l’ordine dei fattori…..

© RIPRODUZIONE RISERVATA