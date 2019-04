Da domenica il campionato Meteor ​a Torre del Greco

Primo appuntamento del «Maggio della Vela e del Mare» al Circolo nautico Torre del Greco. Da domenica 28 aprile al 4 maggio è in programma il campionato italiano della Classe Meteor che torna nella V Zona dopo 10 anni. Superato già il record di iscrizioni: al momento sono 61 le imbarcazioni partecipanti.



Il Nazionale Meteor nella V Zona l’ultima volta si è svolto a Napoli nel 2009, anno in cui ha vinto la barca Re di Cuori timonata da Dario Desiderio, che quest’anno torna a correre a bordo di Themesen. L’equipaggio da battere è quello del campione in carica Amarcord timonato da Lorenzo Carloia, due volte campione italiano. Per l’occasione correrà nello specchio d’acqua della V Zona anche la napoletana Sabina de Martino a bordo di Pulce d’acqua, anche lei due volte campionessa italiana, in gioventù campionessa mondiale classe Europa.



Il Circolo nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione, il Club Nautico della Vela retto da Raffaele Pelella e la Lega Navale Italiana Sez. Napoli guidata da Alfredo Vaglieco organizzano assieme tutti gli eventi (ad esclusione della regata Sulle Rotte dei Borbone che vede come sempre coinvolta la Fondazione Ville Vesuviane).



Il programma del “Maggio della Vela e del Mare”:

- Campionato Italiano Classe Meteor - 28 aprile/4 maggio

- Coppa del “Miglio d’Oro” - II Tappa Nazionale Classe Este 24 - 18/19 maggio

- Trofeo “Sulle Rotte dei Borbone” - 19 maggio

- Campionato Italiano Classe Minialtura – 24/26 maggio

- Coppa “NapulEste” - III Tappa Nazionale Classe Este 24 - Coppa “Costa del Vesuvio” 7/8 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA