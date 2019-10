Vela, podi per il Posillipo alla nona ​ tappa del Campionato Regionale

Bella prestazione di squadra del Circolo Posillipo alla nona tappa del campionato regionale 2019 di Vela. Nei 4.7 primo podio dell'anno per Mariafrancesca Autiero (3-4-4), terza assoluta e prima femminile.

Nella classifica radial Aldo Perillo chiude secondo assoluto (2-2-1-4) e sfiora la vittoria. Giorgia Deuringer alla sua prima regata in radial va vicina al podio (4-4-3-2) e chiude quarta ad un punto dalla terza posizione, ma porta comunque a casa il premio per la prima classificata femminile.

Il prossimo e ultimo appuntamento con le regate regionali è fissato per il 2 e 3 novembre a Napoli, regate che faranno anche da warm up per la prima tappa del Circuito Italia Cup 2020 che si terrà a sempre a Napoli i prossimi 8-9-10 novembre.

