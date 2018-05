«Sulle rotte dei Borbone», torna la regata nel Miglio d'Oro

Domenica di vela nel Miglio d’Oro, c’è la regata “Sulle Rotte dei Borbone”



Sport e valorizzazione della risorsa mare al Circolo Nautico Torre del Greco. La vela come strumento per ammirare dallo specchio d’acqua le residenze architettoniche del Miglio d’Oro. Da dodici edizioni è questo l’intento della regata velica per barche d’altura “Sulle Rotte dei Borbone”, che domenica si disputerà nello specchio d’acqua del Golfo di Napoli e in particolare nell’area che si estende da Portici/Ercolano fino a Castellammare di Stabia. La regata, organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione, rientra nel programma Itinerari Vesuviani dell’Ente per le Ville Vesuviane ed è valida come sesta prova del Campionato Primaverile Vele di Levante 2018.



La regata è aperta alle classi Minialtura, Meteor, Orc e Libera Metrica: in due momenti la partenza, con inizio alle 11.25.



«Si tratta - spiega il presidente Ascione - di una regata su un percorso a doppio bastone. I due bastoni paralleli sono sistemati davanti Torre Scassata e nei pressi del parco sul Mare di Villa Favorita. Ci saranno una quarantina di barche e sarà come sempre uno spettacolo molto bello che coniuga pratica velica e bellezze naturalistiche e monumentali di cui è ricco il nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA