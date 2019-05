Torre del Greco, Ricca d'Este 37 vince il campionato nazionale

Grande vela nell'area vesuviana: si sono concluse la tappa nazionale Este 24 e la regata «Sulle Rotte dei Borbone» al Circolo nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione. Per la tappa del campionato Este 24, che ha assegnato anche la Coppa del Miglio d'Oro, a vincere è stata l'imbarcazione Ricca d'Este 37 di Marco Flemma (Circolo Nautico Riva di Traiano), seguita da Wasabino di Gianluca Raggi (Lega Navale Italiana di Anzio) e da Ricca d'Este 27 di Federica Archibugi (Società Educazione Fisica Stamura). Una ventina le imbarcazioni in gara che hanno effettuato sei prove in due giorni, nell'ambito della regata su boe. Le regate rientrano negli appuntamenti del “Maggio della Vela e del Mare” organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco, in collaborazione con il Club Nautico della Vela e la Lega Navale Italiana sezione di Napoli.



Nelle acque del Miglio d'oro si è svolta anche la regata nazionale «Sulle Rotte dei Borbone», primo classificato La Cage Aux Folles di Mario Bellotti (RYCC Savoia) seguito da Escargot di Michele Tramice e Tally Ho di Paolo Facchinetti (entrambe Lega Navale Castellammare di Stabia). La manifestazione rientrava nel programma della 31ma edizione degli Itinerari Vesuviani promossi dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con l’Associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani, organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico di Torre del Greco e Makers Eventi e Comunicazione. In tanti hanno seguito la regata da Villa delle Ginestre a Torre del Greco, dimora del poeta Giacomo Leopardi, dove si è svolta una visita guidata. «Uno spettacolo di sport e valorizzazione del territorio - spiega il presidente del Cn Torre del Greco, Ascione - a partire dalla vela, una disciplina che da sempre crea aggregazione e di questo non possiamo che esserne orgogliosi». Prossimo appuntamento venerdì 24 quando alle ore 20 è prevista la serata di gala in Villa Campolieto a Ercolano, cui oltre a premiare i vincitori della regata “Sulle Rotte dei Borbone” si darà il benvenuto ai partecipanti al Campionato Minialtura, successivo appuntamento sportivo previsto nelle acque di Torre del Greco a fine settimana.

