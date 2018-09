Vela, tutto pronto per la 30esima edizione del trofeo de Martino

di Ciriaco M. Viggiano

META - Nelle acque del golfo di Sorrento si rinnova l'appuntamento col trofeo "Eduardo de Martino". Quella in programma nel prossimo fine settimana sarà un'edizione particolare per la regata per vele d'epoca intitolata al grande pittore marinista: la kermesse taglia il traguardo dei trent'anni e, dopo essersi svolta per lungo tempo nello specchio d'acqua di Sorrento, si traferisce al largo di Meta, paese dove de Martino nacque nel 1836.



Tante le imbarcazioni attese ai nastri di partenza del trofeo velico divenuto, dal 1988 a oggi, un autentico “must” per gli amanti del mare. Ci saranno gozzi e gozzetti a vela latina, dinghy e barche da regata rigorosamente in legno, molte delle quali appartenenti a equipaggi non solo napoletani e salernitani, ma anche calabresi e siciliani. Fiore all’occhiello della kermesse è la presenza di “Italia”, l'imbarcazione con cui la squadra italiana si aggiudicò la medaglia d'oro alle Olimpiadi tedesche nel 1936 sbaragliando la concorrenza nelle acque di Kiel. La prima regata è in programma sabato alle 13, la seconda domenica alla stessa ora; la premiazione avrà luogo presso la sede del circolo nautico Marina di Alimuri.



La kermesse è come sempre organizzata dall' "Asso Vela 'a tarchia", che col presidente Giancarlo Antonetti si batte per il recupero e la salvaguardia delle tradizione marinare della penisola sorrentina, insieme al circolo nautico Marina di Alimuri, presieduto da Fulvio Cafiero, all'associazione Amici del Mare, capitanata da Francesco Castellano, e alla sezione locale di Italia Nostra, guidata da Massimo Maresca. «Dopo 28 anni - sottolineano gli organizzatori - la regata torna alle origini e si svolge a Meta. Non mancheranno altre novità come l'assegnazione del premio "Santa Maria del Lauro" e del trofeo Pleiadi, offerti rispettivamente dal circolo nautico Marina di Alimuri e dalla sezione di Vico Equense della Lega Navale: una bella sinergia tra le associazioni nautiche della nostra terra».









